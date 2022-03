Saint-Chamond s'impose contre Tours, ses concurrents pour la montée battus

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Le 22e chapitre de Pro B aura réservé son lot de surprises. Une journée marquée par des résultats inattendus, notamment dans le top 6 du championnat. Ce qui n'a pas été le cas du leader Saint-Chamond. A la Halle Boulloche, le SCBVG s'est défait de Tours, sur le score de 101 à 87. Derrière un Mathieu Boyer proactif à 21 points à 10/13 aux tirs, 6 rebonds, 2 interceptions pour 25 d'évaluation, le leader a retrouvé Mathieu Guichard. Le meneur a inscrit 7 points et délivré 10 passes décisives pour son retour. L'adresse longue distance aura fait une nouvelle fois la différence dans ce match (44% pour les locaux). Le SCBVG se détache au classement et devient seul leader de Pro B devant Chalon-sur-Saône grâce à ce succès.

Derrière Saint-Chamond, la concurrence cale

Chalon-sur-Saône justement, s'est cassé les dents à Vichy (88-79), un adversaire direct à la montée. La meilleure défense du championnat (74,4 points encaissés en moyenne) a pu compter sur son banc. Principalement sur Léopold Delaunay et Thomas Ceci-Diop, tous les deux à 20 d'évaluation et dont l'impact a crevé l'écran. De l'autre côté, Mickaël Gelabale a dû sortir sur blessure au bout de trois minutes, tandis que Tomislav Gabric a inscrit 24 points en sortie de banc pour l'Elan. Vichy, qui compte toujours quatre matches de retard, occupe désormais la 5e place du championnat.

Juste en dessous de Vichy, Antibes a aussi passé une sale soirée. Vaincus 68-61 par des Denaisiens très en jambes et revanchards après la courte défaite 84-80 il y a trois semaines, les Sharks affichent une dynamique en dents de scie. Les 4 petits points qu'ils ont inscrit dans le troisième quart-temps leur auront fait très mal. Rémy Valin tente de son côté d'intégrer au mieux Divine Myles à l'effectif. Pour sa deuxième titularisation, l'Américano-kosovar le lui a bien rendu : 19 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives pour 24 d'évaluation. Les Dragons semblent trouver une nouvelle dynamique, avec le trio Myles-Efianayi-Boucard sur le terrain, et se donnent de l'air au classement (14e).

L'effet Julien Espinosa pour l'ASA

L'autre mal classé, l'Alliance Sport Alsace (ASA), a imité Denain en s'offrant Nancy (84-75). Aux Sept Arpents, l'ASA engrange un deuxième succès consécutif et se donne de l'espoir après un début de saison morose. Les joueurs du nouveau coach Julien Espinosa ont limité le meilleur marqueur du championnat Stéphane Gombauld à 8 unités. Marquis Wright, le meneur du club alsacien, n'a eu que peu de répondant, du haut de ses 23 points. Les 16 balles perdues par le SLUC Nancy sont à mettre au crédit de l'ASA, qui change petit à petit de dimension. Ce semblant de dynamique va être capital pour les Alsaciens dans leur course effrénée pour le maintien.

Derrière, on notera également les victoires de Saint-Vallier, Saint-Quentin ou encore Evreux, contre Lille, Rouen et Nantes. Pour Rouen, le maintien est bientôt compromis. Nantes n'y arrive pas non plus malgré son changement de coach et l'apport de nouveaux joueurs.

Les résultats du mardi 8 mars en Pro B :