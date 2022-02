Saint-Chamond se reprend contre Boulazac et repasse leader avec la défaite de Chalon

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Si Alain Thinet avait demandé à son équipe d'oublier la première place la Pro B, laissée à l'Elan Chalon, il ne va se priver de la prendre. Car ce vendredi soir, son équipe a régalé face à une pâle formation de Boulazac (100-81). Dominante au poste 5 avec l'énorme duo Sasa Borovnjak (23 points à 8/13 aux tirs et 7 rebonds pour 23 d'évaluation en 24 minutes) - Mathieu Boyer (16 points à -/9 et 3 rebonds en 16 minutes), la formation ligérienne a également pu s'appuyer sur son adresse à 3-points. Mathieu Guichard (10 points et 12 passes décisives) a gavé Jonathan Hoyaux (25 points à 7/9 à 3-points) et Michael Oguine (12 points à 3/4 à 3-points en 23 minutes) a connu un gros coup de chaud lors du troisième quart-temps.

Le carton de Lucas Bourhis contre Chalon

Si Saint-Chamond repasse leader, c'est aussi parce que l'Elan Chalon s'est incliné, qui plus est chez la lanterne rouge du championnat, Rouen. Les Bourguignons ont encaissé 30 points lors des deuxième et troisième quart-temps. Lucas Bourhis s'est régalé avec 25 points à 12/14 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 33 d'évaluation en 25 minutes. Avec cette première victoire sous l'ère Ludovic Pouillart, Rouen peut espérer une remontée fantastique au classement.

Nantes, qui a également récemment changé de coach, a stoppé l'ALM Evreux (71-66). Jean-Marc Dupraz a semble-t-il remis en selle le pivot Jonathan Kasibabu, meilleure évaluation de la rencontre (19 en 22 minutes). Enfin, Lille a équilibré son bilan (10 victoires, 10 défaites) avec une belle victoire sur le parquet d'Aix-Maurienne (79-90). Sept joueurs ont inscrit entre 9 et 14 points pour le LMB.

Les résultats du 11 février 2022 en Pro B :