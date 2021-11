Saint-Chamond seul leader de Pro B : "Un groupe qui a du cœur"

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Saint-Chamond. Sauvé de le relégation en toute fin d'exercice 2020-2021, le SCBVG est seul en tête de la Pro B après cinq journées de championnat. En effet, l'ADA Blois a perdu contre Saint-Quentin alors que Saint-Chamond s'est imposé face à Denain (86-79). Longtemps malmenée par les Dragons, l'équipe d'Alain Thinet est parvenue à remonter au score et passer devant. De quoi rappeler son match contre les Sharks, gagné 10 jours plus tôt alors que les Couramiauds ont compté jusqu'à 18 points de retard.

« On refait un remake du match d’Antibes, a décrit Alain Thinet dans Le Progrès. Il faut déjà féliciter cette équipe de Denain qui a fait un très gros match. Leur pressing nous a fait déjouer en première mi-temps. On avait toujours un temps de retard. Il a fallu cravacher pour revenir au score. Heureusement, on fait un très bon troisième quart-temps en défense qui nous permet de repasser devant et de reprendre le match en main, même si on n’a jamais réussi à les décrocher vraiment. J’ai un groupe qui a du cœur, qui a de l’envie et qui joue à l’unisson. Bien sûr, il y a des erreurs, mais le fait d’avoir gagné auparavant nous a donné de la confiance. On sait qu’on peut y arriver. On n’est plus une équipe surprise. On va être attendu de partout. Tous les matchs vont être difficiles. Il faut oublier le classement et se concentrer sur la prochaine rencontre. »