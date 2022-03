Saint-Chamond toujours au top, l'Alliance Sport Alsace enchaîne

PRO B

Saint-Chamond (18 victoire, 6 défaites) reste seul leader de Pro B. L'équipe d'Alain Thinet s'est largement imposée sur son parquet contre une équipe de Quimper qui n'y arrive pas cette saison (10 victoires, 14 défaites). Cette fois, c'est Hasan Varence qui s'est distingué.

Derrière au classement, Antibes (13 victoires, 11 défaite) a signé la mauvaise opération des équipes du Top 8 du championnat avec un revers à domicile face à Aix-Maurienne (11 victoires, 13 défaites). Les Azuréens menaient 42-31 à la mi-temps mais ont lâché après la pause, notamment face à leur ancien joueur Corentin Carne (23 points).

De son côté, Lille a enfoncé la lanterne rouge rouennaise pour équilibrer son bilan (12 victoires, 12 défaites) et s'approcher du top 8. Asier Zengotitabengoa était chaud (27 points). Le LMB a cependant eu du mal face à un RMB capable d'accrocher ses vis à vis... mais pas encore de l'emporter. Alors qu'il leur reste 10 matches de saison régulièrement, les Normands ont 5 victoires de retard sur le premier non relégable. Un quasi sans faute est désormais obligatoire pour se maintenir.

Plus bas, l'Alliance Sport Alsace a confirmé sa belle forme avec un quatrième succès en cinq rencontres depuis l'arrivée de l'entraîneur Julien Espinosa. Cette fois, les Alsaciens ont largement dominé Tours, remportant ainsi leur dixième rencontre de la saison. Marquis Wright a cumulé 26 points et 6 passes décisives pour les vainqueurs.

Dans un duel entre le 16e et le 17e, qui avaient exactement le même bilan avant la rencontre (8 victoires, 13 défaites), Denain s'est imposé et a enfoncé son adversaire du soir, dont la dynamique négative n'a pas été stoppée par le changement de coach et l'arrivée de nouveaux joueurs.

Les résultats de Pro B du vendredi 18 mars :