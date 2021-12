Saint-Chamond toujours leader, l'Alliance Sport Alsace sur le buzzer

PRO B

Crédit photo : SCVBG

Le championnat de Pro B a repris ce vendredi soir après la trêve internationale. Le leader Saint-Chamond a directement signé une victoire, au terme d'un match serré chez voisin voisin vichyssois. Les joueurs d'Alain Thinet ont fini par faire la différence avec un énorme Akwasi Yeboah (29 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour 39 d’évaluation).

Saint-Chamond à +2 au classement

Les Couramiauds ont désormais deux victoires d'avance sur leurs nombreux poursuivants. En effet, Tours a perdu à domicile contre l'Elan Chalon et compte désormais 3 défaites en 8 matches, comme les Chalonnais mais aussi les Nancéiens, qui sont imposés à Saint-Quentin, mais aussi Aix-Maurienne, qui a nettemment battu Antibes (84-65). Ces trois équipes vainqueures ont pu compter sur d'excellents Antoine Eïto (20 points à 7/12 aux tirs, 7 rebonds, 6 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 31 minutes), Stéphane Gombauld (30 points à 11/15, 9 rebonds et 7 fautes provoquées pour 34 d'évaluation en 29 minutes) et Eric Washington (31 points à 13/19, 6 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions pour 37 d'évaluation en 38 minutes).

4 à la suite pour Boulazac

Plus loin au classement, Lille et Boulazac ont équilibré leur bilan (4 victoires, 4 défaites). Le LMB a remporté un des derbies du Nord contre Denain (75-71) alors que le BBD a signé sa quatrième victoire de suite en enfonçant Rouen (75-95). Rouen est dernier (1 victoire, 7 défaites) derrière Evreux qui a été battu sur le buzzer par l'Alliance Sport Alsace (3 victoires, 5 défaites) sur un panier à 3-points du dernier venu Anthony Racine.

Les résultats de Pro B du vendredi 3 décembre :