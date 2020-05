Saint-Chamond va conserver Sofiane Briki et peut-être Paul Carter

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Saint-Chamond fait partie des équipes solides de la Pro B. Et si Grismay Paumier est parti à Limoges, le club a réussi à conserver le meneur/arrière Théo Bouteille, en plus d'engager l'ailier-fort Mohamed Queta. "C'était le deuxième dossier prioritaire après Paumier, avoue le coach Alain Thinet dans Le Progrès. Il sort d'une très bonne saison. On lui a proposé deux ans pour sécuriser sa signature. Lui voulait rester. Il a trouvé sa place et est en confiance. Comme Matteo (Legat) l'an dernier, il sera la rotation de Mathieu Guichard."

Cependant, Théo Bouteille n'est plus considéré comme U23, alors que le SCBVDG doit en compter quatre dans son effectif sous peine de payer une amende, vu que le club ne dispose pas encore de centre de formation agréé. En U23, les Ligériens disposent de Niels Pharose, toujours sous contrat, et Sofiane Briki, qui va rester. Ce fort scoreur avait été prêté par l'ASVEL à l'été 2019 mais a été victime d'une rupture des ligaments croisés durant l'EuroBasket U20 en juillet. Il a ainsi été remplacé à Saint-Chamond par Théo Bouteille.

Enfin, le staff planche sur la prolongation de Paul Carter, qui a fait beaucoup de bien (14,5 points, 6,4 rebonds et 2,7 passes décisives pour 15,8 d'évaluation en 28 minutes) à l'équipe depuis son arrivée sur place fin septembre. Lui comme le club veulent poursuivre l'aventure ensemble. "Le seul bémol, avoue le coach, ce pourrait être des problèmes de quarantaine pour le joueur s'il fait des allées et venues entre la France et les Etats-Unis."

L'effectif potentiel de Saint-Chamond pour la saison 2020/21 :