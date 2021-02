Saint-Quentin : Carl Ponsar absent jusqu'à la fin de la saison

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Arrivé à Saint-Quentin l'été dernier, Carl Ponsar (2,03 m, 23 ans) devrait être écarté des parquets toute la saison. Le jeune intérieur formé à Rouen était en quête d'un nouveau défi loin de son club de toujours. Lui qui n'a pas disputé le moindre match officiel depuis le 22 novembre 2019 à cause d'une blessure à la cheville devra patienter avant de porter ses nouvelles couleurs. Alors qu'il était sur la voie du retour, Ponsar souffre cette fois du genou a indiqué le coach du SQBB Julien Mahé lors d'une séance de questions/réponses sur la page Facebook du club cette semaine.

C'est un nouveau coup dur pour le Normand dont l'éclosion sera une fois de plus retardée par une blessure. S'il est encore jeune, Carl Ponsar compte déjà à son actif six saisons professionnelles avec le Rouen Métropole Basket - dont deux dans l'élite - bien que la dernière fut grandement écourtée (3 rencontres jouées en 2019-2020). Lors de l'exercice 2018-2019, le gaucher affichait 9,2 points de moyenne, 3,7 rebonds et 1 interception en 21 minutes de jeu avec le RMB, lui qui aurait eu un vrai rôle à jouer en sortie de banc dans une équipe du SQBB qui culmine à la cinquième place au classement.