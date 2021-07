Saint-Quentin : Carl Ponsar quitte le club, Jhornan Zamora première recrue étrangère

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Recrue majeure de Saint-Quentin à l'été 2020, Carl Ponsar (2,03 m, 24 ans) n'aura finalement jamais porté le maillot du SQBB la faute à une blessure à la cheville puis au genou. Signé deux ans, le club et le joueur ont décidé, d'un commun accord, de se séparer.

Après une saison 2019/20 gâchée, là aussi, par les blessures puis par la pandémie mondiale (5 matchs au total, 2 de Leaders Cup et 3 de championnat), voilà presque deux ans que le Normand n'a plus foulé les parquets. Reste à savoir si un club tentera de lui donner sa chance pour la saison à venir après une si longue absence bien que le talent soit présent.

Zamora quitte Evreux par la petite porte

Déniché par Fabrice Lefrançois à l'été 2019, en provenance de LEB Oro, Jhornan Zamora (1,96 m, 32 ans) s'est lui engagé avec l'équipe picarde. Il a évolué à l'ALM Evreux ces deux dernières années. L'ailier hispano-venezuelien a disputé au total 46 matchs de saison régulière pour une moyenne de 12 points à 43% aux tirs dont 36% à 3-points, 4,5 rebonds et 4,2 passes décisives pour 13,6 d'évaluation en 30 minutes.

Cependant, fin mai, le joueur avait fait part de ses envies de retourner au Venezuela, tant pour des raisons physiques où il se plaignait de douleurs au genou que pour des raisons familiales (bien que le club avait autorisé le joueur à rentrer au pays en début d'année quand sa famille était victime du Covid). Alors qu'un membre de sa famille était soit disant entre la vie et la mort suite à un accident de la circulation, comme nous l'écrivions, il n'en fût rien. Et bien qu'une prolongation de contrat était sur la table, les discussions ont tourné court juste après son ultime match face à Poitiers, le soir-même, entre le joueur et le club, qui a été déçu de l'attitude de celui-ci.

Parti début mai de Normandie, pendant que ses coéquipiers tiraient sérieusement la langue en raison de l'enchaînement des matchs, Jhornan Zamora, signait un contrat de 15 000 dollars pour un mois et demi avec Trotamundos BC, club venezuelien où il a l'habitude de faire ses travaux d'été. Là-bas, l’ex-capitaine de l'ALM Évreux a remporté le championnat, en plus d'avoir été élu MVP des finales remportées 3-1 face à Guaiqueries. L’ailier vénézuélien a cumulé 16,5 points, 6,3 rebonds et 4,3 passes décisives en 32 minutes. Un total de 14 matchs disputés et une contribution qui a d'ailleurs laissé perplexe les dirigeants ébroïciens et l'entraîneur...

Pour remplacer Akwasi Yeboah (maillot blanc), Julien Mahé a opté pour Jhornan Zamora (photo : S. De Leest)