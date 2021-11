Saint-Quentin : Fin de l'aventure pour le meneur Pedro Barral

PRO B

Crédit photo : Gregory Portelette

Pedro Barral (1,87 m, 27 ans) n'a pas réussi à son aventure à Saint-Quentin, pas plus qu'il ne l'avait réussie à l'ALM Evreux la saison passée. Comme en Normandie en cours de saison passée, le meneur argentin a été coupé par le SQBB. Si le club picard avait décidé de le conserver à l'issue de sa période d'essai, ses pépins physiques l'ont sans doute conduit à ce départ puisqu'il n'a pu jouer que deux rencontres de saison régulière (11 points à 56,3% de réussite aux tirs, 5,5 passes décisives et 3,5 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 28 minutes). Julien Mahé et son staff vont se mettre en quête d'un nouveau poste 1.