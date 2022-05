Saint-Quentin : Julien Mahé manquera la fin de la saison régulière

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Petit coup de bambou dans l'Aisne. Julien Mahé, meilleur coach de Pro B la saison dernière avec Saint-Quentin, est indisponible jusqu'à nouvel ordre, annonce un communiqué du club publié ce 5 mai. Le SQBB invoque un "problème de santé" qui empêche Mahé de continuer ses activités avec l'effectif professionnel. D'après le communiqué, le coach nordiste devrait reprendre sa place sur le banc pour le début des Play-Offs.

"En raison d'un problème de santé, Julien Mahé se voit contraint d'être arrêté plusieurs jours. Notre coach prendra le temps nécessaire que sa convalescence impose. "

C'est l'assistant coach Anthony Montant qui prendra le groupe sous son aile. Au programme : une répétition générale en vue des Play-Offs avec la réception d'Evreux vendredi 6 mai et un déplacement à Aix-Maurienne le 13. Deux matches qui doivent être remportés par le SQBB, afin de conserver sa troisième place en Pro B. Avec 20 victoires pour 12 défaites, les Saint-Quentinois ont le même bilan que Blois et Evreux. Si Saint-Quentin a le tie-break sur Blois, avec leur deux larges victoires, ils doivent impérativement s'imposer de plus de 5 points pour récupérer l'avantage sur l'ALM. Une tâche compliquée les attend, puisque l'équipe normande n'a plus perdu depuis le 8 mars.

En fin de contrat au terme de l'exercice, courtisé par des écuries plus prestigieuses, Julien Mahé ne s'est pas encore exprimé sur son avenir. Les supporters eux, multiplient les opérations séduction pour voir leur entraîneur rester dans l'Aisne, à l'image des banderoles déployées lors du dernier match à domicile (contre Blois, 64-56).