Saint-Quentin : Thomas Giorguitti toujours au club, mais aussi coach de Longueau

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Remplacé à l’amiable à la tête du coaching du Saint-Quentin Basketball en février dernier, Thomas Giorguitti ne va pas quitter les Hauts-de-France. Arrivé au club en 2011, Giorguitti s’apprête à découvrir un nouveau rôle, selon l’Aisne Nouvelle. Très attaché à l’équipe et au président, Laurent Prache, il se dit prêt à assumer de nouvelles responsabilités, telles que le rayonnement de l’équipe à l’échelle régionale, mais également nationale. Outre le lien fort qui s’est établi entre les deux hommes, Prache voit déjà Giorguitti comme la pièce manquante du puzzle : « Il sera un peu le couteau suisse, il devra combler les lacunes du club ».

Même si son poste n’est pas encore réellement dévoilé du côté du SQBB, Thomas Giorguitti devrait en parallèle rejoindre le club de Longueau, en Nationale 2, où il poursuivra sa carrière d’entraîneur. Deux enjeux bien distincts qui ne semblent pourtant pas effrayer celui qui avait maintenu la formation axonaise en Pro B lors de l’exercice 2014/15.

Après la conservation de Julien Mahé au poste d’entraîneur pour la saison à venir, Saint-Quentin continue de renforcer son staff et sa structure interne. Le SQBB va désormais pouvoir s’investir pleinement dans la formation de son effectif, puisque pour le moment seuls Ryan Rhoomes et Benoît Gillet sont assurés d’évoluer dans l’Aisne pour la saison 2020/21. Le club serait d’ailleurs à la recherche de joueurs U23, et serait entré en contact avec le jeune arrière de la JL Bourg-en-Bresse, Johan Randriamananjara (1,99 m, 20 ans), selon nos informations.