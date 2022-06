Saint-Quentin : William Pfister prolongé, Louis Marnette en approche ?

PRO B

Crédit photo : Jules Roche

Troisième de saison régulière mais sorti par Vichy-Clermont dès les quarts de finale de Playoffs, Saint-Quentin aimerait capitaliser sur son excellente saison 2021-2022. Son entraîneur, Julien Mahé, désormais lié au SQBB jusqu'en 2024, la formation nordiste a officialisé la prolongation de son intérieur William Pfister (2,08 m, 27 ans). Patron de la défense saint-quentinoise en deuxième partie de saison, le Strasbourgeois valait 5,7 points à 60 % de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 1,1 passe pour 9,6 d'évaluation en 20 minutes. Un rendement intéressant, après une première saison mitigée en Pro B, qui a poussé le staff à le prolonger jusqu'en juin 2024. Il rejoint ainsi Benoit Gillet, Calvin Hippolyte et Lionel Gaudoux, tous les trois sous contrat avec le SQBB.

Des retrouvailles entre Louis Marnette et Julien Mahé ?

Arrière de la Chorale de Roanne en Betclic ÉLITE, Louis Marnette (1,93 m, 21 ans) pourrait rejoindre les rangs saint-quentinois à la rentrée, selon nos informations. L'ancien poste 2 de Souffel, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club ligérien, était en froid avec Jean-Denys Choulet qui l'a ouvertement critiqué cette saison. Rien n'est encore signé mais les contacts sont très avancés entre les deux parties. Quoi de mieux que Julien Mahé, qu'il l'a eu sous sa coupe à la fin de son cursus Espoirs à et à ses débuts professionnel, pour le relancer ? Les deux hommes s'étaient côtoyés au BCM Gravelines-Dunkerque entre 2016 et 2019 et devraient de nouveau collaborer ensemble à la rentrée.

Une filière Saint-Quentin - Bonn

De son côté, Deane Williams (2,03 m, 25 ans) va quitter la Pro B. Selon nos informations, l'ailier-fort britannique est attendu en Allemagne, du côté de Bonn. Sur les traces de Parker Jackson-Cartwight, MVP de Pro B en 2020-2021 et auteur d'une performance historique en Bundesliga, il compilait 12 points à 54 % de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 1,1 passe pour 14,3 d'évaluation en championnat.

(photo : Antoine Bodelet)