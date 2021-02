Saint-Quentin a réussi à gagner à Quimper : "On a le mental pour passer devant", note Julien Mahé

Heureux en conférence de presse après la victoire de son équipe 75 à 70 sur le parquet de l'ex premier (avant la rencontre) de Pro B, l'entraîneur de Saint-Quentin Julien Mahé est revenu sur la rencontre de mardi soir à Quimper :

"Il a fallut s'adapter avant ce match car eux de leur côté, il manquait leur meneur de jeu titulaire (Ovijidus Varanauskas) tandis qu'on a dû faire face à la blessure de Timothée (Bazille) juste avant de partir. On était en effectif réduit mais malgré tout, le scénario du match était une lutte permanente parce qu'on a lutté contre nos propres erreurs qui sont parfois énormes. On met le pied en touche sur des remises en jeu, on rate des tirs ouverts et on fait des erreurs défensives en première mi-temps. Malgré tout, on a le mental pour passer devant et ne jamais lâcher. On a pu s'appuyer sur une belle défense en s'adaptant au fur et à mesure du match. On a été vraiment secoué en début de match comme rarement cette saison, j'étais été inquiet et je me demandais comment on allait faire pour réagir."