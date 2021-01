Saint-Quentin écrase Nantes, déplacement victorieux de Souffel' à Antibes

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Après 3 victoires en 3 matches, Nantes ne s'attendait pas à connaître pareille correction à domicile de la part de Saint-Quentin. Et pourtant, l'Hermine s'est inclinée de 24 points (61-85) contre les Picards. C'est grâce à un 11-0 peu avant la mi-temps que le SQBB a fait l'écart. Et les Nantes n'ont plus jamais rattrapé Hugo Besson (17 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées en 26 minutes) & co.

"C’est une grosse victoire pour nous, a reconnu Julien Mahé en conférence de presse. Je veux vraiment féliciter mes joueurs car ce n’est facile pour personne de jouer avec aussi peu de régularité, ce qui explique nos erreurs en début de match. Mais une fois lancé, c’était excellent, notamment défensivement. On a fait quelques choix par rapport à Nantes qui ont été très bien exécutés contrairement à notre dernier match. On savait qu’ils allaient revenir très fort. Et les 2 premières minutes de la 2ème mi-temps ne me conviennent absolument pas. Donc on a encore de quoi progresser et on est une équipe jeune. On a fait beaucoup d’efforts et on a fait un gros travail aux rebonds, notamment en 1ère mi-temps avec 9 rebonds offensifs qui nous ont offert des secondes chances. Cette victoire me plait car elle a été construite sur le travail défensif. On a réussi à frustrer Nantes et les sortir de leur jeu. Il fallait bien défendre et être patient en attaque. On a tiré trop vite dans le premier quart-temps. Quand on a commencé à être patient, on a trouvé des tirs ouverts. Mais, ce soir, c’est surtout défensivement. Physiquement, on était vraiment là. On a mis de la pression et on a été bons aux rebonds. Ryan Rhoomes et Timothée Bazille ont fait un gros boulot. Samedi, on a un gros combat face à Denain donc on va tenter de bien récupérer car ce soir on a lâché un peu de gaz."

Si Nantes est tombé, Denain (4 victoires en 6 rencontres) continue d'enchaîner les succès. Cette fois, les Dragons ont battu Paris 77-73, équipe qui les avaient battu en quart de finale de la Leaders Cup. Pourtant, les hommes de Rémy Valin étaient menés 59-50 à l'entame du dernier quart-temps. Mais ils se sont arrachés pour prendre le dessus, avec un 3-points décisif de Stephen Brown (12 points et 6 passes décisives) suivi d'un contre de Rigo Edzata (10 points, 7 rebonds et 2 contres en 28 minutes) sur Nobel Boungou-colo (21 points), avant un panier en contre-attaque de David Skara (16 points).

Au classement, Paris se retrouve ainsi avec un bilan équilibre (2 victoires, 2 défaites) comme Antibes (3 succès et 3 revers) qui s'est incliné à domicile face à Souffelweyersheim (72-86), équipe qui signe ainsi sa première victoire de la saison régulière pour son quatrième match. Le BCS a pris le dessus petit à petit, grâce au shooteur nordiste Louis Marnette (20 points à 7/10) et à l'intérieur audois Sylvain Sautier (13 points à 6/8, 9 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes).

Enfin, Vichy-Clermont continue son bon début de saison (3 victoires, 1 défaites) avec une victoire contre Lille (1 victoire, 4 défaites) à domicile, 71 à 64. La JAVCM a fait la différence dans le final avec un 8-0 pour conclure la partie.

"Quand on regarde toutes les circonstances, c’est bien d’avoir pris ce match pour la confiance, pour le club, pour l’image, a commenté l'ailier Thomas Ceci-Diop sur sports-auvergne.fr. On doit s’imposer à la maison. C’est bien d’avoir trois victoires en quatre matchs, mais la balance pourrait être encore meilleure. On va essayer d’aller le plus haut possible."

La Pro B reprendra ses droits vendredi soir avec deux affiches, Saint-Chamond vs Nancy et Fos-sur-Mer vs Aix-Maurienne.