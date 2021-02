Saint-Quentin enchaîne avec une victoire contre Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Saint-Quentin réalise un très bon début d'année 2021. L'équipe de Julien Mahé vient de remporter son troisième match en quatre rencontres en dominant Aix-Maurienne 83 à 66 ce jeudi soir en match en retard de la deuxième journée du championnat.

Le SQBB a fait la course en tête, après un 8-0 pour finir le premier quart-temps et mener 23-15. Derrière, les Picards n'ont jamais été inquiétés, même lorsque l'AMSB a mieux démarré la deuxième mi-temps. Encore mené par un Parker Jackson-Cartwright au four et au moulin (22 points à 6/14 aux tirs, 4 passes décisives, 4 interceptions, 5 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 30 minutes) et un Ryan Rhoomes solide à l'intérieur (16 points à 8/8 et 9 rebonds pour 25 d'évaluation en 24 minutes), le SQBB a aussi limité les visiteurs à moins de 40% de réussite aux tirs et seulement 10 passes décisives.

Cette la cinquième victoire en 8 rencontres de Saint-Quentin. Dans le même temps, Aix-Maurienne vient de perdre trois rencontres de suite et s'établit en bas de tableau (2 victoires et 6 défaites).