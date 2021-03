Saint-Quentin et Parker Jackson-Cartwright (45 d'évaluation) en balade contre Lille

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tout va bien pour Saint-Quentin. En s'imposant largement contre Lille (89-66), l'équipe de Julien Mahé reprend la première place de Pro B (9 victoires, 3 défaites) en attendant les résultats de Fos Provence et Quimper.

Une nouvelle fois, le SQBB a pu compter sur un formible Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 25 ans). Le meneur de poche a cumulé 33 points à 10/14 aux tirs (dont 7/10 à 3-points), 11 passes décisives pour 0 balles perdues, 3 rebonds, 3 interceptions et 6 fautes provoquées pour 45 d'évaluation en 34 minutes. Une performance remarquable qui le place en tête à l'évaluation moyenne de la Pro B (20,7) et dans la course au titre de MVP du championnat.

