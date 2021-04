Saint-Quentin et Quimper au rendez-vous, Fos s'incline face à Denain

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Paris espérait faire un gros coup sur le parquet de la surprise de la saison. Il n'en a rien été, Saint-Quentin a une nouvelle fois réalisé une prestation solide avec Benoît Gillet pour artiller à trois reprises de loin pour lancer les locaux (22-14) et un trio Yeboah-Rhoomes-Phillip qui s'est relayé sans relâche pour épauler Jackson Parker-Cartwright (22 points, 6 passes décisives), encore métronome lorsqu'il a fallu repousser les dernières offensives parisiennes dans le dernier quart-temps (85-71).

Fos-sur-Mer étant tombé sur une équipe de Denain en mission (83-89), portée par son duo Brown-Skara (28 et 21 points), Quimper occupe désormais seul la troisième place après son succès à Saint-Chamond, acquis avec l'aide d'un trio Duwiquet-Jackson-Etou précieux dans le final (78-86).

Alors que Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim l'ont emporté à domicile, respectivement contre Aix-Maurienne (89-83) et Evreux (68-67), Antibes a franchi un pas de plus dans la course au maintien en allant s'imposer à Vichy-Clermont (86-94). Jean-Marc Pansa s'est notamment illustré en réalisant le meilleur match de sa saison, à 23 points et 11 rebonds et 2 passes décisives (27 d'évaluation.

Résultats

Saint-Quentin - Paris Basketball : 85-71

Vichy-Clermont – Antibes 86-94

Saint-Chamond – Quimper 78-86

Fos-sur-Mer – Denain 83-89

Gries-Oberhoffen – Aix-Maurienne : 89-83

Souffelweyersheim – Evreux 68-67

Poitiers – Rouen 59-87