Saint-Quentin finit fort face à Nancy, Poitiers se relance à Antibes

Il fallait une équipe de caractère pour venir à bout de cette équipe de Nancy en pleine confiance, restant sur trois victoires d'affilée, et le SQBB a parfaitement relevé le défi, en passant la tête devant sur la fin après une deuxième mi-temps plus maîtrisée.

Akwasi Yeboah et Parker Jackson-Cartwright en lévitation

Pour répondre au trio Lewis-Labanca-Nkaloulou qui a permis à Nancy de faire la course en tête pendant trois quart-temps, Saint-Quentin a répondu avec de l'agressivité à l'image des trois dunks d'Hugo Besson, et de l'adresse extérieure, symbolisé par les trois missiles d'Akwasi Yeboah (20 points à 5/5 à 3 points) qui ont forcé Nancy à lâcher la mène (66-64).

Le SQBB a ensuite pu compter sur Parker Jackson-Cartwright inarrêtable pour forcer la décision (25 points, 5 passes décisives, 34 d'évaluation), le meneur mettant un terme à son final parfait avec un ultime panier à 3 points pour un succès 88-79.

Vichy-Clermont et Poitiers à la relance

Après deux défaites amères à Blois (88-85) et face à Denain (72-82), Vichy-Clermont s'est repris à Aix-Maurienne avec un match plein qui a basculé après un 15-0 passé par David Denave et ses coéquipiers avant la pause (28-45). James Batemon (19 points), Johan Lofberg (18 points) et Jordan Aboudou (16 points) ont ensuite guidé la JAVCM jusqu'à un large succès (69-93).

La surprise de la soirée est venue d'Antibes où Poitiers s'est imposé 72-68 après avoir malmené les Sharks pendant tout le match. Mathis Keita a été impérial pour son premier match, trouvant sa place dans un collectif qui a fonctionné à plein régime en première mi-temps (31-48). Antibes a bien failli arracher la victoire après avoir passé un 15-4 conclu par Ali Traoré (65-64).

Mais le PB 86 a trouvé les ressources mentales pour se reprendre, avec Laurence Ekperigin pour égaliser à 66-66 puis deux paniers à 3 points inscrits par Abdou Mbaye et Mathis Keita, synonymes de victoire, sur le fil, la première de la saison à l'extérieur (68-72).