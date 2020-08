Saint-Quentin recrute l'ailier Akwasi Yeboah et affiche complet

PRO B

Crédit photo : Rutgers University

Saint-Quentin affiche désormais complet. En annonçant ce mercredi la signature d'Akwasi Yeboah (1,98 m, 23 ans), le SQBB a ajouté une dernière touche à son effectif pour la saison 2020-2021. Cet ailier est né au Ghana et a grandi en Angleterre, où il a joué en sélection jeunes. Formé en Grande-Bretagne, il a ensuite rejoint la NCAA, évoluant trois saisons à l'université de Stony Brook, avant de rejoindre Rutgers pour la saison 2019-2020.

Lors de ce dernier exercice en première division universitaire, au sein de la conférence Big Ten, le co-capitaine de l'équipe tournait à 9,8 points (à 43,5% dont 35,5% à 3 points) et 4,8 rebonds en 24 minutes de moyenne. Avec Yeboah, qui se décrit comme "polyvalent" et fan de LeBron James, les Scarlet Knights ont réalisé une saison à plus de 20 victoires pour la première fois depuis 37 ans.

L'effectif 2020-2021 de Saint-Quentin :