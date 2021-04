Saint-Quentin tombe à Aix-Maurienne, Saint-Chamond se reprend à Denain

PRO B

Fin de match de folie sur le parquet d'Aix-Maurienne qui a vu la formation savoyarde renverser l'ex leader à la faveur d'un 13-0 pour boucler le match. A 76-86, David Ramseyer a d'abord scoré deux paniers de suite, avant de passer le relais à Théo Leon pour un lay-up puis à Corentin Carne pour un 3 points qui a tout changé (85-86). Revenus à 86-86 après un lancer de David Ramseyer, les joueurs de l'AMSB ont finalement raflé la mise sur un 3 points plein de sang-froid d'Henri Kantonen à une demi-seconde de la fin pour un succès 89-86.

Quimper en a profité pour se rapprocher des deux premières places grâce à sa victoire sur Gries-Oberhoffen, dans un match où Paul-Lou Duwiquet a brillé avec ses 25 points à 6/7 à 3 points. Précieux en fin de première mi-temps pour permettre à Quimper de créer un premier écart, il l'a également été pour valider la victoire dans les dernières secondes depuis la ligne des lancer-francs, répondant ainsi au coup de chaud tardif de Filip Adamovic (17 points, 11 passes décisives).

La bonne opération pour Antibes et Saint-Chamond

En bas de tableau, avec la victoire d'Antibes face à Nantes à l'issue d'un match sérieux des Sharks (76-67), c'est Saint-Chamond qui a fait fort en mettant fin à une triste série de défaites sur le parquet de Denain.

Déjà auteurs d'une sortie de meilleur calibre mardi à Évreux, les joueurs d'Alain Thinet ont gagné leur premier match depuis le 29 janvier à Nantes en s'imposant de nouveau à l'extérieur, cette fois à Denain (74-78). Les Ligériens étaient pourtant menés de 10 points (55-45) dans le troisième quart-temps mais ils ont enchaîné les paniers à 3-points pour prendre l'avantage lors de cette même période (58-62).

Bien lancés, ils étaient en pleine confiance et ont gardé la main sur la rencontre jusqu'à la fin. Privé de Ruphin Kayembe et gêné par les fautes (4 pour Stephen Brown, 5 pour Chris Ebou-Ndow et 3 pour Quentin Losser, le pivot titulaire), Denain a souffert au rebond (43 prises à 32) et ainsi laissé beaucoup de secondes chances aux visiteurs, qui s'éloignent de la zone de relégation (5 victoires, 12 défaites) grâce à ce succès.

L'équipe de Rémi Valin (10 victoires, 8 défaites), après sa victoire contre Antibes plus tôt cette semaine, signe sa sixième défaite sur les sept dernières rencontres.

