Saint-Quentin va se séparer d'Alexis Wangmene

PRO B

Sans surprise, Alexis Wangmene (2,05 m, 30 ans) ne terminera pas la saison à Saint-Quentin. Plus utilisé depuis la signature de Ryan Rhoomes en décembre, le pivot camerounais va s'en aller dans les prochains jours rapporte le Courrier Picard. "C'est dans l'air du temps, a avoué le président du SQBB Laurent Prache. On n'a rien signé mais ça devrait se signer dans la semaine. L'idée, c'est qu'on ne paye pas son contrat jusqu'à la fin de la saison, mais ne rien payer serait illusoire." En cinq matchs de Pro B, celui qui a participé au Nike Hoop Summit 2007 a tourné à 4,4 points et 3 rebonds pour 5,2 d'évaluation en 13 minutes.