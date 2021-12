Saint-Vallier - Chalon se jouera finalement avec du public

PRO B

Crédit photo : SaintVallier Basket Drôme

Sanctionné d'un match à huis-clos pour utilisation de fumigènes à l'utilisation de la rencontre contre l'ALM Évreux le 13 novembre, Saint-Vallier était censé recevoir l'Élan Chalon devant une salle vide samedi. Mais il y aura bien finalement du public au Complexe des Deux Rives pour encourager le SVBD contre son prestigieux voisin bourguignon. Et pour cause, le club drômois ayant fait appel, l'effet suspensif de la peine est applicable. Quant à son passage auprès de la Commission Juridique et de Discipline de la LNB, Saint-Vallier espère être fixé sur son sort en fin de semaine.