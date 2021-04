Saint-Vallier : Six joueurs conservés pour le retour en Pro B, dont Demond Watt ?

PRO B

Crédit photo : SVBD 26

Fraîchement promu en Pro B depuis la victoire contre Boulogne, ce mardi, Saint-Vallier se tourne d'ores et déjà vers la saison prochaine. Le président Patrice Péricard informe d'ailleurs, dans les colonnes du Dauphiné Libéré, que son équipe sera largement semblable à celle de cette saison, pensant son groupe taillé pour la division supérieure.

« 80% des joueurs du secteur professionnel sont engagés pour une deuxième année de contrat et seront là la saison prochaine. (...) Je ne veux pas déstabiliser l'équipe. »

Le président drômois précise que « (Xaver) Gaillou, (Vincent) Ateba, (Florent) Tortosa, (Marcos) Suka-Umu et (Pape) Beye » seront bien présents. Ce qui sera probablement le cas aussi de Demond Watt Jr (photo), si le SVBD ne recrute pas d'autre joueur américain.

Saint-Vallier est désormais axé sur le recrutement d'un meneur et d'un intérieur pour pallier les probables départs de Marc-Antoine Pellin (vers Le Havre ?) et de Pierrick Moukenga. Idéalement, le poste 1 visé possèderait un passeport européen, ce qui permettrait de conserver Watt, auteur d'une très belle saison (14,8 points et 8,2 rebonds pour 21,7 d'évaluation).

Le SVBD est ambitieux pour la saison prochaine, le président Péricard indique que le club va « tout faire pour se maintenir et viser le milieu de tableau », pour son retour en Pro B. Ce que Saint-Vallier n'a su faire qu'une seule fois lors de son premier séjour en LNB (entre 2007 et 2014) : en 2009/10, l'équipe de Laurent Pluvy avait décroché la 9e place, avec un bilan équilibré de 17 victoires en 34 rencontres.



Pape Beye et Florent Tortosa vont retrouver la Pro B avec le SVBD

(photo : Saint-Vallier Basket Drôme)