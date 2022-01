Saint-Vallier coupe Akeem Williams et mise sur Ovidijus Varanauskas

PRO B

Ancien fort meneur de Pro B à son époque de Charleville-Mézières, au point même de trouver un contrat en Pro A, où il n'avait pas spécialement convaincu en 2016/17 sous les couleurs de Hyères-Toulon, Akeem Williams (1,84 m, 30 ans) n'en finit plus de voir sa cote dégringoler. Pointé du doigt l'an dernier lors de la saison catastrophe de Poitiers (11,3 points à 41% et 3,6 passes décisives), l'Anglo-Américain avait pourtant reçu l'opportunité de redorer son blason du côté de Saint-Vallier. Opportunité ratée puisque son rendement inégal (9,3 points à 34% et 2,5 passes décisives pour 5 d'évaluation) et son individualisme ont fini par lasser les dirigeants drômois, qui lui ont indiqué la sortie pendant la trêve.

Pour le remplacer, le 12e de Pro B (5v-7d) a fait appel à une autre figure bien connue du championnat, également en quête de relance : Ovidijus Varanauskas (1,87 m, 30 ans). Le Lituanien sort d'une saison quasiment blanche à Quimper où, embêté par son genou, il n'a pu disputer que quatre rencontres de saison régulière (8 points à 44%, 2,3 rebonds et 4 passes décisives), en plus de la Leaders Cup où les Béliers avaient échoué à Fos-sur-Mer en finale. Son dernier match remonte à pratiquement un an, le 23 janvier 2021, avec 14 minutes à l'occasion d'ujne victoire contre le Paris Basketball.

Confiant sur l'état physique de l'ancien leader de Gries-Oberhoffen, également aperçu à Rouen et Limoges par la suite, le SVBD a surtout été séduit par son profil plus collectif, de meneur organisateur, tranchant avec celui de Williams. D'ores et déjà qualifié par la LNB, il effectuera ses débuts le week-end prochain contre Aix-Maurienne.