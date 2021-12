Saint-Vallier fait tomber Quimper, Nantes l'emporte à Blois

PRO B

Crédit photo : Nantes Hermine Basket

De retour de trêve, Nantes a signé une belle victoire à Blois (56-68). L'Hermine a pris le large dès le départ pour mener 42-25 à la pause. Derrière, l'équipe de Jean-Baptiste Lecrosnier a su rester sérieuse même si elle a été moins en réussite offensivement. Ils ont tout de même terminé avec une bien meilleure évaluation collective (85 à 51).

Au classement, Nantes (5 victoires, 3 défaites) passe devant Blois et Quimper (4 victoires, 4 défaites). L'UJAP s'est inclinée à Saint-Vallier (80-73) ce samedi soir. Les Dromois ont pris le large dès le premier quart-temps (24-14). A la fin du troisième quart-temps, ils menaient 61-44. C'est leur troisième succès de la saison. L'axe Marcos Suka-Umu (13 points à 5/6 aux tirs et 7 passes décisives pour 21 d'évaluation en 24 minutes) - Demond Watt (17 points à 7/9, 11 rebonds et 5 fautes provoquée pour 20 d'évaluation en 24 minutes) a brillé.