Saint-Vallier manque un gros coup à Blois, Nantes étrille Denain

PRO B

Crédit photo : Nantes Basket Hermine

Les récents changements opérés par Denain, avec les arrivées de Myles Mack et de Milan Milovanovic, n'ont pas porté leur fruit pour ce match d'ouverture. D'ailleurs, le meneur américain était absent du déplacement à Nantes. Ces derniers ont démarré très fort la partie en menant 22-11 à l'issue du premier quart-temps. Derrière, jamais les Nordistes n'ont réussi à combler leur retard. Certes, le deuxième acte était plus équilibré (18-16), mais les hommes de Rémy Valin ont, en revanche, explosé en plein vol en deuxième période. Il faut dire qu'en perdant au total 23 ballons dans cette partie, ils ont tendu le bâton pour se faire battre. En s'appuyant sur son collectif - 8 joueurs entre 8 et 15 points et 26 passes décisives au total - la danger venait de tout part. Et l'adresse était au rendez-vous (12/24 à 3-points). Au final, Nantes s'est imposé 90-61.

Xavi Forcada (notre photo), auteur d'un match très complet, a terminé avec la meilleure évaluation de la partie (17) grâce à ses 9 points, 3 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. Pendant que Garry Chathuant, longtemps écarté des parquets la saison passée en raison du Covid-19, continue de maltraiter les défenses de Pro B à 38 ans. L'ailier guadeloupéen est le meilleur scoreur du NBH avec 15 unités dont 3/5 à 3-points en 26 minutes. Du côté de Denain, seul Clément Frisch a surnagé avec 15 points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 19 d'évaluation en 25 minutes.

L'expérience de Blois a fini par faire la différence

Pour Blois, ce fût beaucoup plus poussif. En se déplaçant dans le Loir-et-Cher, Saint-Vallier, promu en Pro B, n'avait aucune pression. Et c'est peut être cette insouciance qui a fait que le SVBD a fait déjouer les Blésois tout le long de la partie. Même si c'est bien Demond Watt (11 points, 9 rebonds, 5 passes décisives pour 20 d'évaluation) qui a égalisé (77-77) à 26 secondes du terme. Avant que Timothé Vergiat (12 points dont 4/6 à 3-points) ne loupe sa dernière tentative pour faire gagner l'ADA. Mickaël Hay a pu compter sur son trio de trentenaire Cornely-Ekperigin-Johnson pour forcer le destin et la victoire en prolongation. En plus d'avoir cumulé 63 d'évaluation à eux trois, ils ont provoqué la bagatelle de 29 lancers-francs (sur 40), soit 2 fois plus que toute l'équipe de Saint-Vallier (14 lancers-francs shootés). Blois a fini par s'imposer 90-83.

Rendez-vous demain à 15h45, pour la dernière affiche de la 1ère journée entre Boulazac et Quimper.

Les résultats de la 1e journée :