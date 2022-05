Saint-Vallier reste en Pro B : "Une belle réussite" pour le SVBD

18e budget et 16e masse salariale de Pro B, Saint-Vallier ne partait pas forcément avec les faveurs des pronostics avant l'entame de la saison. Mais le promu drômois a très longtemps été une belle surprise de l'année, tenant le rythme des playoffs pendant une majeure partie de l'exercice avant de craquer dans le sprint final (six défaites sur les septi dernières rencontres).

Sa dernière soirée nantaise a parfaitement symbolisé sa fin de saison : une défaite logique (71-85), et une belle frayeur puisque le SVBD a dû attendre les autres résultats pour s'assurer de son maintien. Sauvetage qui ne tient finalement qu'à la courte défaite de Quimper à Vichy (78-84). Pour autant, s'il ne s'est pas spécialement étendu sur la question, Philippe Namyst a partagé toute sa fierté d'avoir réussi à assurer l'avenir de Saint-Vallier en Pro B.

« L'essentiel est là. On est conscient de ce que l'on est, on est le dernier budget de Pro B. Donc on est très content d'avoir déjoué les pronostics. Tout le monde nous voyait faire l'ascenseur mais on n'était pas très loin d'aller chercher même beaucoup mieux que ça. Cette saison est une belle réussite, même si ça se termine par une note un peu moins positive. »