Saint-Vallier va s'offrir les services de Fabien Paschal, MVP de la finale de la Leaders Cup

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

C'est dans un message empreint d'émotion sur ses réseaux sociaux, jeudi soir, que Fabien Paschal (31 ans, 2,06 m) faisait ses au revoir à l'ALM Évreux. Après 3 ans et demi de bons et loyaux services sous les ordres de Fabrice Lefrançois puis de Neno Asceric, le capitaine s'apprête à hisser les voiles en direction de Saint-Vallier, selon nos informations.

Arrivé dans l'Eure sur la pointe des pieds comme pigiste médical à l'été 2018 pour suppléer Kévin Dinal, le Martiniquais était resté jusque fin décembre au club (14 matchs) avant de repartir terminer la saison en Nationale 1 avec Le Havre, son club de coeur. Mais à l'été 2019, « Big Fab » posait définitivement ses valises à Évreux jusqu'à aujourd'hui. Au compteur, 124 rencontres officielles toutes compétitions confondues et une dernière saison chargée en émotion, marquée par le tout premier titre du club en disposant de Nancy en finale de la Leaders Cup où il a été désigné MVP. Sans oublier une 5e place en championnat avec une série historique de 11 succès de suite.

En progression ces trois dernières années

Neno Asceric, qui a débarqué en février 2020, a cru en lui dès son arrivée et l'a toujours considéré comme « un joueur spécial et très intelligent. » En le prolongeant pour deux années supplémentaires et en lui attribuant le capitanat, le Serbo-Autrichien a su faire progresser le pivot français au point d'être peut-être le meilleur poste 5 JFL de Pro B. En 33 matchs de championnat, le natif de Créteil a cumulé 13 points (56% à 2-points et 35% à 3-points), 4,3 rebonds et 1,1 passe décisive pour 12,1 d'évaluation en 22 minutes. Des stastistiques identiques dans l'historique parcours de l'ALM Évreux en 8 matchs de Leaders Cup : 12,5 points (58% à 2-points, 25% à 3-points), 5,5 rebonds et 1,5 passe décisive pour 13,1 d'évaluation en 23 minutes.

Une ultime saison très satisfaisante. En trois années pleines, Paschal a vu son rendement en hausse au fil des saisons (8,7 d'évaluation en 2019/20, 11,7 d'évaluation en 2020/21 et donc 12,1 d'évaluation la saison écoulée), avec la particularité aussi de n'avoir quasiment loupé aucun match. « Je connais beaucoup mieux mon corps à présent » répétait-il souvent lors du dernier exercice érintant de l'ALM qui a connu de très nombreuses blessures... sauf lui.

Record de points contre... le SVBD

Redoutable finisseur, doté de vrais fondamentaux, l'intérieur français avait fait la misère au complexe des Deux Rives en novembre dernier en inscrivant 23 points en 26 minutes, son plus haut total cette saison (à égalité avec Saint-Chamond lors de la 32e journée).

En poursuivant sa carrière Saint-Vallier, où un joli contrat de deux années (dont une en option) l'attend malgré l'intérêt de formations plus huppées, Fabien Paschal quitte pour la première fois de sa carrière le nord de la France après des passages au Havre, Gravelines, Charleville et donc Évreux. L'équipe drômoise s'offre un sacré renfort et une assurance tout risque sur et en dehors du terrain.