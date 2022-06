Samir Gbetkom (Vichy-Clermont) attendu à Chalon-sur-Saône

PRO B

Très intéressant en Playoffs Pro B avec Vichy-Clermont, Samir Gbetkom (1,91 m, 24 ans) va passer à une nouvelle étape de sa carrière. Selon nos informations, le meneur / arrière auvergnat devrait étrenner les couleurs de l'Élan Chalon cette saison. Peut-être que la formation de Saône-et-Loire, consciente de ses erreurs cette année, souhaite s'attacher les services de joueurs qui connaissent la division.

Un joueur d'impact

Samir Gbetkom connaît la Pro B (presque) par cœur. Passé par Gries au début de sa carrière professionnelle, l'international camerounais reste sur deux saisons intéressantes à la JAVCM. « Il arrive à jouer sur différents rythmes alors qu’avant, c’était un joueur de relance », expliquait récemment Guillaume Vizade, son entraîneur à Vichy-Clermont. « Il est capable de jouer sur des pick and roll et trouver de l’adresse à l’extérieur. C'est vraiment un joueur intéressant. »

Auteur de la deuxième meilleure performance en Playoffs Pro B depuis 2005, Samir Gbetkom a passé un cap au crépuscule de sa 3e saison professionnelle. S'il doit encore gagner en régularité aux tirs (42,3 % de réussite cette saison), il tournait à 10,6 points, 2,2 rebonds et 2,5 passes pour 9,5 d'évaluation en 22 minutes. Il est aussi et surtout capable d'impacter son vis-à-vis et de prendre l'avantage grâce à son physique. C'est donc sous les ordres de Savo Vucevic et au sein de l'un des clubs historiques de la LNB qu'il poursuivra sa progression. Avant de retrouver la Betclic ÉLITE avec Chalon-sur-Saône ?