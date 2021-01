Sans doute pas de retour du public en janvier dans les salles de basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Invité dimanche par BFM TV, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, s'est exprimé sur le retour du public dans les stades et les salles pour les rencontres sportives. D'abord programmée au 20 janvier, cette date risque encore d'être repoussée suite à la remontée des cas de COVID-19 en France et à l'étranger.

"Ce que nous souhaitions, c’était la réouverture des stades en janvier avec un système de jauge proportionnelle, par exemple un siège sur deux, a-t-il d'abord rappelé. C’est un horizon qui s’éloigne peut-être un peu avec la situation épidémique mais on va faire notre maximum pour que ce soit possible dans les temps qui viennent. On le fera de manière responsable et toujours en lien avec les acteurs du sport. J’ai été frappé par leur caractère très responsable. Ils ont fait des protocoles sanitaires sport par sport, nous partageons les contraintes pour arriver à sortir de là le plus vite possible."

Alors que le programme du mois de janvier pour la Jeep ELITE et la Pro B n'est pas encore fixé - la tenue de neuf matches du 15 au 17 janvier n'a pas été confirmée et un nouveau plan est dans les cartons -, on n'imagine pas la Ligue Nationale de Basket relancer les championnats dans ces conditions.