Savo Vucevic a dit oui à l'Élan Chalon

PRO B

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Deux montées avec Bondy (jusqu'en Pro B). Une avec Antibes (en Pro B). Une avec l'AS Monaco (en Pro B). Une avec la JL Bourg (en Pro A). Et une dernière avec Chalon-sur-Saône ? Si l'on laissera le bénéfice du doute à l'équipe actuelle, qui semble pourtant bien incapable de retrouver de l'allant d'ici les playoffs, Savo Vucevic (65 ans) n'aura pas d'autre objectif la saison prochaine que de vivre une sixième accession et de ramener l'Élan là où il est censé être : en Betclic ÉLITE.

Un an de contrat

Car oui, après de longues discussions avec son ancien directeur sportif choletais Rémy Delpon (en 2001/02), le technicien franco-monténégrin a fini par se laisser convaincre. De passage à Bourg-en-Bresse la semaine dernière où il a pu saluer des centaines de personnes à Ékinox et se rappeler au bon souvenir d'un mandat couronné de succès à la JL, l'ancien entraîneur de la Roca Team a donc aussi profité de son passage dans la région pour finaliser un accord avec l'Élan. Avec un contrat courte durée à la clé : seulement un an. Habitué à reprendre des clubs dans des situations délicates, Savo Vucevic sera servi à Chalon-sur-Saône. Depuis le sacre de 2017, l'institution de Saône-et-Loire est en chute libre, jusqu'au point de voir le Colisée se vider et les rares supporters faire grève des encouragements lors d'une défaite contre un quasi-relégable (86-91 contre Nantes) avec l'intérimaire Maxime Pacquaut à la tête du groupe professionnel (depuis le licenciement de Sebastian Machowski début avril, où le nom du natif de Bar avait déjà été priorisé par les dirigeants bourguignons).

Excellent meneur / manager d'hommes avant d'être un entraîneur aux grands principes tactiques affirmés, l'une des clefs du succès de Savo Vucevic est de parvenir à tisser une vraie relation de confiance avec ses cadres. « C'est l'une de ses plus grandes qualités », nous confirmait son neveu Nikola Vucevic, le double All-Star des Chicago Bulls. « Il réussit souvent à établir de très bonnes connexions avec ses joueurs et je pense qu’ils le respectent beaucoup. Il comprend les joueurs, sait comment ils pensent et c’est quelque chose qu’une équipe apprécie. Il a un lien personnel avec eux, il veut vraiment les aider, c’est quelque chose de marquant chez lui. En dehors du sport, les gens ne peuvent pas vraiment comprendre mais les joueurs arrivent à donner leur maximum quand ils ont un coach proche d’eux, tout en sachant qu'il y a des limites à ne pas dépasser avec lui. La plupart des plus grands entraîneurs réussissent à faire cela. Mon oncle est bon là-dessus. »

Players' coach et "basket panache"



Les plus beaux exemples sont sûrement Zack Wright, qui n'a jamais perdu une occasion depuis sa retraite de faire son éloge sur les réseaux sociaux, ou le taiseux Zachery Peacock, ex-MVP de Pro A, qui s'était laissé emporter à notre micro, en décembre 2017, vers une déclaration d'amour longue de trois minutes à son attention. « Beaucoup de joueurs disent que leur coach actuel est l'un des meilleurs qu'ils aient jamais eu mais là, croyez-moi, c'est le cas. Je n'ai jamais eu un entraîneur comme lui, qui se soucie de ce que tu penses, qui fait attention à toi. Savo m'aide à jouer à haut niveau en pensant plus à mon état physique que je ne le fais moi-même. C'est génial de jouer pour lui. Je peux l'avouer : j'aime Savo ! » Et puisqu'on n'est jamais mieux servi que par ses propres mots, le principal intéressé se décryptait lui-même l'année dernière... « Je ne suis pas un coach conventionnel. La méthode Vucevic est complètement différente, façonnée dans une certaine souplesse et flexibilité. Je suis quelqu’un qui donne beaucoup aux joueurs, qui est très proche d’eux. »

En ce qui concerne le terrain, Savo Vucevic a toujours été adepte d'un jeu spontané, résolument tourné vers l'offensive. « Je veux un basket simple, et c’est finalement le plus difficile à faire. J'essaye de ne pas donner 36 000 informations aux joueurs. J’ai toujours été adepte d’un basket où l’on marque deux points de plus que l’adversaire mais je n’aime pas les étiquettes de coach offensif ou coach défensif. Je suis fier que nous ayons été la deuxième attaque de Jeep ÉLITE cette saison (l'an dernier, ndlr) mais pour jouer un basket offensif, il faut avoir une bonne défense. Personnellement, j’ai toujours désiré un basket panache : jouer vite, simplement, courir, faire circuler la balle, proposer du beau jeu pour les spectateurs. » De quoi parvenir à reconquérir un public chalonnais de plus en plus lassé au fil des années, déjà pratiquement désabusé avant même le début des playoffs ? Joli défi au crépuscule d'un riche parcours...

Une conférence de presse programmée ce lundi...

Les dirigeants de l'Élan Chalon ont convoqué la presse pour une conférence exceptionnelle ce lundi après-midi. Nul doute que c'est le nom de Savo Vucevic qui y sera annoncé.