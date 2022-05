Sensationnel en NM1, Akaemji Williams prolonge à Angers

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Recruté dans une équipe de Nationale 2 - le Garonne ASPTT - à l'intersaison 2020, Akaemji Williams (1,73 m, 26 ans) a été l'un des grands artisans du titre d'Angers en Nationale 1. Chez le leader du championnat, le joueur étasunien a tourné à 15,5 points à 45,1% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds, 5,4 passes décisives, 3,7 interceptions et 3,7 balles perdues pour 16,8 d'évaluation en 28 minutes de moyenne sur 35 matches joué (30 victoires). Le natif de Détroit va maintenant découvrir la Pro B avec l'EAB puisqu'il a prolongé pour la saison 2022-2023. Ancien pensionnaire d'un programme universitaire de NCAA II, le petit meneur va maintenant tenter de s'imposer à ce niveau aux côtés de cinq autres joueurs nés de l'effectif 2021-2022 (Malonga, Gauthier, Morose, Lavieille et Hawmmond) et sous les ordres d'un nouveau coach, Ali Bouziane.