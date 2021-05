Sheck Wes a rejoint le Paris Basketball

PRO B

Crédit photo : Paris Basketball

Sheck Wes (1,88 m, 22 ans) est enfin arrivé à Paris. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le Paris Basketball annonce l'arrivée du rappeur new yorkais, censé évoluer au sein de son équipe professionnelle sur cette fin de saison. Dans cette courte vidéo d'une minute, il emménage dans son appartement, montrant son immense collection de chaussures et réalise son premier entraînement à la salle The One Ball avec ses futurs coéquipiers. On le voit aussi échanger avec le coach Jean-Christophe Prat. Reste à savoir s'il va bel et bien jouer chez l'actuel sixième de Pro B (14 victoires et 10 défaites).