Sheck Wes inscrit ses premiers points en Pro B : "Il mérite son temps de jeu", souligne Jean-Christophe Prat

Crédit photo : Lilian Bordron

Sheck Wes (1,88m, 22 ans), le gros coup marketing du Paris Basket, vient d'inscrire ses premiers points en Pro B pour sa deuxième apparition dans le monde professionnel. Déjà aperçu quatre minutes contre Rouen dimanche dernier (alors qu'il aurait pu démarrer dès le 28 mai face à Quimper s'il n'avait pas raté un entraînement plus tôt dans la semaine) pour un tir raté et une balle perdue, l'artiste new-yorkais a cette fois passé six minutes sur le terrain en fin de match contre la JAVCM (99-74), inscrivant 4 points, dont un tir primé dans le corner qui a ravi les fans présents à Carpentier.

Attraction principale du money-time, Sheck Wes s'est ensuite exprimé en conférence de presse, au micro de Paris Basketball On Air, pour ce qui représentait ses premiers vrais mots de basketteurs.

"Premièrement, je remercie Dieu, je suis béni, je suis heureux. C’est du basket, on doit s’amuser avant tout, et le Paris Basketball joue un basket fun. Nous sommes très talentueux, voire les plus talentueux, de Pro B. C’est à nous de faire les bonnes choses au bon moment. Vous savez comment notre équipe joue dur. On vient de jouer trois matchs en cinq jours. On a gagné les trois matchs, aujourd’hui c’était qu’une petite partie. Il nous reste des choses sur lesquelles travailler, et pour faire en sorte de faire que les petits efforts puissent produire de grandes choses. On suit les coachs, je suis mes coéquipiers. Ryan, Nobel, Gauthier m’ont beaucoup aidé. Juhann m’a aussi beaucoup aidé. Je les suis tous les jours et je suis content d’avoir cette opportunité."

Alors qu'il semble bien accepté et intégré par ses coéquipiers, ce qui n'était pas le cas par exemple du rappeur J. Cole lors de la Basketball Africa League dont la présence avait été qualifiée "d'irrespectueuse" par l'ancien choletais Terrell Stoglin, Sheck Wes s'est aussi épanché sur sa nouvelle vie à Paris de joueur professionnel.

"J’ai toujours le public avec moi, c’est normal pour moi (rires). Maintenant Paris est un peu plus ouvert, avec plus de monde dans les rues. Je suis venu à Paris plein de fois dans ma vie, et mon équipe a été super cool dès le premier jour. Pareil pour les coachs. Je joue juste mon rôle, je sais pourquoi je suis là et ce que je peux faire. "

"Un peu de fun dans tout ce bazar"

Toujours en course pour la montée en Jeep ÉLITE du haut de sa quatrième place (20v-11d), Jean-Christophe Prat a su trouver dix minutes de jeu pour son renfort atypique au cours des deux derniers matchs. Évidemment largement "incité" par David Kahn à ne pas laisser Sheck Wes 40 minutes sur le banc, comme contre l'UJAP, l'entraîneur francilien a fait part de sa satisfaction concernant l'enfant d'Harlem.

"Il mérite son temps de jeu, vous l'avez vu ce soir. Ce n'est pas un basketteur professionnel mais si je commence à rapper, vous allez voir que je ne suis pas un rappeur professionnel non plus. Il est investi, il a de bonnes attitudes défensives, on est content de l'avoir."

Des propos ne variant pas tellement par rapport à ceux qu'il tenait le 12 mai, quelques jours seulement après l'arrivée de Sheck Wes dans la capitale.

"Aujourd’hui, je peux te dire que le mec est d’un respect, d’une humilité et d’un focus sur le travail », appréciait-il à l'époque en conférence de presse. « Chapeau bas. Notre préparateur physique était aussi étonné. Il aime le basket. On l’a vu en individuel deux fois, c’est un basketteur. Je ne peux pas encore dire quel niveau il a tant que je l’ai pas vu en opposition avec l’équipe. Il doit respecter une période de septaine, pour l’instant il ne fait que de l’individuel. Jeudi, il devrait faire son premier entrainement collectif. Il s’est bien intégré au groupe. Les gars sont contents de l’avoir, c’est une belle expérience. S’il y avait une année pour le faire, c’est bien cette année. Franchement, c’est un peu de fun dans tout ce bazar, c’est que du kiff. Et en plus je peux dire que dans mon téléphone, j’ai le numéro d’un mec avec 1 million de followers (rires)..."

Prochaine occasion pour Sheck Wes de grappiller du temps de jeu vendredi à Nancy, à l'occasion surtout d'un match capital dans la course aux deux premières places.



Jean-Christophe Prat et Sheck Wes mardi en conférence de presse

(photo : Lilian Bordron)