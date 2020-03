Sherman Gay parti, Lille enrôle Mike Joseph

Pour compenser le départ précipité de Sherman Gay ce week-end, Lille a dû réagir très vite, le marché des transferts se terminant samedi à minuit. Jean-Marc Dupraz a jeté son dévolu sur Mike Joseph (2,03 m, 25 ans).

D'abord joueur de Kaysersberg (NM1) cette saison, il a ensuite redécouvert la Pro B avec Denain comme pigiste médical de Warren Woghiren (9,8 points, 4,8 rebonds pour 11,5 dévaluation en 19 minutes et 13 matchs). C'est donc toujours dans le Nord que le pivot français va poursuivre sa saison. Le technicien lillois s'est exprimé sur le site officiel du club à son sujet.

" Il a fallu réagir vite. On s'est rapidement orienté vers un joueur français ou qui évoluait en France pour avoir plus de chance d'obtenir la mutation dans les temps. On a eu 2/3 pistes et on est parvenu à un accord avec Mike joseph. C'était le joueur dont le profil se rapprochait le plus de Sherman : un bon joueur poste bas, bon finisseur. Mike n'a pas joué depuis un mois, ca va prendre un peu de temps pour se remettre dans le rythme. On va tout faire pour qu'il retrouve une bonne condition. Il est encore jeune, il doit apprendre à augmenter son volume de jeu. L'ensemble du club s'est démené, pour répondre à l'urgence, nous sommes satisfaits d'avoir trouvé, en si peu de temps, un joueur qui a du talent comme Mike. "