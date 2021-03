Sidy N'Dir blessé, Antibes engage le Suisse Axel Louissaint

Touché à la cheville, Sidy N'Dir est à l'arrêt pour plusieurs semaines. Etant donné le calendrier chargé actuel, Antibes a fait appel à un renfort. Il s'agit de l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'Elan Chalon Axel Louissaint (1,98 m, 25 ans). L'arrière suisse détient le statut de Joueur formé localement (JFL) grâce à ses années en U18 ELITE et Espoirs.

Depuis qu'il a quitté l'Elan Chalon en 2015, il a essentiellement joué en Suisse, aux Lugano Tigers (2015 à 2017 puis sur le début de saison (14,6 points à 48% de réussite aux tirs dont 41,1% à 3-points, 4 rebonds et 2,4 passes décisives en 30 minutes sur 12 matches), au Vevey Riviera Basket en 2017-2018 ainsi qu'à Fribourg en 2019-2020. Il est également passé par la deuxième division et troisième division espagnole en 2018-2019.

"Axel est un joueur que je suis depuis un moment, explique Daniel Goethals, qui connaît bien le championnat suisse suite à son expérience à Neuchatel. Nous avons décidé de le recruter pour plusieurs raisons. Avec l’arrivée de Byron Wesley, nous gagnons en créativité et en capacité à faire la différence. A côté, nous avons besoin de joueurs capables de prendre des tirs à haute efficacité. Axel dispose de ce profil et a montré qu’il était un excellent shooter mais aussi qu’il dispose de capacités à défendre très dur. Malgré son jeune âge, Axel a déjà connu plusieurs expériences dans différents championnats, dont la France, et souhaitait à nouveau évoluer à l’étranger."