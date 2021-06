Sixième victoire consécutive pour Paris, Nancy, c'est fini

PRO B

Fos-sur-Mer, Blois et Saint-Quentin ayant perdu, Paris a fait la bonne opération de la soirée en disposant sans souci de Poitiers, qui évoluera donc en Nationale 1 la saison prochaine (107-80).

Les Parisiens ont encore développé un gros collectif qui a fait son œuvre en première mi-temps (60-45) et en fin de partie, à l'image du duo Denis-Sleva (15 et 17 points) et de la nouvelle sortie remarquée de Juhann Bégarin (21 points), le tout encadré de main de maître par Ryan Boatright (17 points, 6 passes décsives) et Milan Barbitch (5 points, 6 passes décisives).

Saint-Quentin est pour sa part tombé à la maison devant une formation de Saint-Chamond révoltée en deuxième mi-temps (85-92). Le SQBB reste toutefois concerné par les deux premières places, à la différence de Nancy qui a concédé une troisième défaite consécutive sur le parquet de Gries-Oberhoffen (100-95).

Les résultats du mardi 8 juin en Pro B :