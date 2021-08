Sofiane Briki avec l'Alliance Sport Alsace durant la préparation

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans club pour la saison 2021-2022, Sofiane Briki (1,93 m, 22 ans) prend part à la préparation de l'Alliance Sport Alsace afin de se mettre en forme au même titre que les joueurs déjà engagés par une équipe.

L'arrière scoreur, auteur d'une saison 2020-2021 mitigée à Saint-Chamond (6,6 points à 40,7% de réussite aux tirs dont 38,5% à 3-points, 1,6 rebond et 1,4 passe décisive pour 5,4 d'évaluation en 16 minutes), a eu du mal à se lancer après avoir vécu une saison 2019-2020 blanche à cause d'une rupture des ligaments croisés. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la génération 1999, grâce à ses qualités techniques et notamment de tir, le Villeurbannais pourrait convaincre un club LNB de lui donner sa chance.