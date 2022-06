Sofiane Briki prolonge à l'Alliance Sport Alsace pour deux ans

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

C'est au tour de Sofiane Briki (23 ans, 1,93 m) d'imiter Luis Gavrilovic à l'Alliance Sport Alsace : le combo-guard (arrière/meneur) vient de prolonger son contrat de deux ans. L'ASA tient là un jeune Français plein de promesses pour l'avenir.

Lui qui était arrivé comme simple partenaire d'entraînement en provenance de Saint-Chamond en août dernier a déjoué tous les pronostics. Le jeune Villeurbannais a changé de dimension lorsque Julien Espinosa est arrivé sur le banc. Responsabilisé par son coach, Briki a terminé la saison à 7,7 points à 52,9% aux tirs et 30,5% à 3-points, 1,4 rebond et 1,6 passe décisive pour 6,1 d'évaluation.

Par ailleurs, les blessures ont épargné Briki cette saison. Après avoir connu une rupture des ligaments croisés en 2019-2020 et une entorse à la cheville la saison dernière, l'ancien pensionnaire du Pôle France a pu montrer ce dont il était capable, sur la durée. A 23 ans, il a été l'un des artisans de la campagne de playoffs de Gries-Souffel'. L'ASA, dernière qualifiée, a joué les trouble-fête en éliminant Saint-Chamond en quarts de finale et en poussant Antibes à une belle. Sur les six rencontres, Sofiane Briki compilait en moyenne 13,8 points et 4,7 passes décisives pour 11,7 d'évaluation en 27 minutes de temps de jeu.

La prolongation de l'arrière était une priorité pour le staff alsacien, qui va pouvoir désormais se concentrer sur la suite du mercato estival.