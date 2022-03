Soirée réussie pour Chalon et Nancy

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'Elan Chalon est toujours deuxième de Pro B. Ce samedi soir, Antoine Eïto (22 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 26 d'évaluation en 26 minutes) ont remporté le choc contre Blois (82-71). C'est au retour des vestiaires qu'ils ont fait la différence (20-10 dans le troisième quart-temps). Les Chalonnais (17 victoires, 7 défaites) font l'écart sur leurs adversaire du soir (14 victoires, 9 défaites), qui restent quatrièmes.

Entre-eux, on trouve Nancy. Malgré les absents, pour cause de grippe, le SLUC s'est imposé 89-70 à Saint-Vallier. Il faut dire qu'ils ont fait tomber dedans à 3-points (14/22), particulièrement grâce à Antony Labanca (25 points à 7/9 derrière l'arc). De son côté, Stéphane Gombauld a dominé à l'intérieur (24 points à 11/16, 13 rebonds et 3 contres pour 25 d'évaluation en 31 minutes).