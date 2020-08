Son effectif réduit, l'ALM Évreux annule deux rencontres prévues ce week-end

PRO B

Au même titre que Souffel', l'ALM Évreux n'a pas encore disputé de match de pré-saison. Si la formation alsacienne a déclaré forfait en raison de plusieurs cas de Covid-19, le club ébroïcien a, lui, dû annuler ses deux rencontres amicales - face à l'ADA Blois et Saint-Quentin, programmées ce week-end - en raison d'un effectif décimé par des pépins physiques et par les absences de Bashir Ahmed et Pedro Barral, d'ailleurs mis en quarantaine en Argentine. Quentin Klingelschmitt et Amadou Sidibé son malades alors que Fabien Pascal a été touché au mollet, précise Paris-Normandie.

« Évoluant avec un effectif réduit depuis la reprise, le staff de l’ALM ne préfère prendre aucun risque, d’autant que deux joueurs ont ressentir des douleurs à l’entraînement ces derniers jours, souligne le club dans son communiqué. L’ALM se voit donc dans l’impossibilité de disputer les deux rencontres à venir et en a informé les clubs de Blois et Saint-Quentin. »

Touché par la Covid-19 en début de préparation, l'ALM Évreux n'avait pas pu disputer son match de reprise, le 18 août dernier, face à Nanterre 92. Il faudra donc encore attendre un peu et espérer que tous les voyants soient au vert pour le déplacement à Paris, le 4 septembre 2020.