Soriah Bangura à Denain jusqu'à la fin de la saison

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Soriah Bangura (1,98 m, 28 ans) a l'air de se plaire dans le Nord. L'intérieur, qui avait posé ses valises en février à Denain, va pouvoir poursuivre l'aventure sur place quelques mois de plus. Denain Voltaire a annoncé que le joueur allait rester jusqu'à la fin de la saison.





Arrivé il y a un mois en tant que pigiste médical, Soriah Bangura terminera la saison au sein de l’effectif denaisien



Pascal Thurotte#GoDragons #LNB #ProB pic.twitter.com/yIIRlORfbv — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) March 8, 2022

Après Orchies, Boulogne-Sur-Mer et Lille en début de saison (il était le remplaçant médical d'Essomé Miyem dans la capitale des Flandres), l'intérieur va bientôt connaître le département comme sa poche. Sous la houlette de Rémy Valin, Soriah Bangura a joué quatre rencontres avec un temps de jeu en constante évolution. Le samedi 5 mars à Boulazac, il a contribué à la victoire des siens 75-70 avec 13 points et 5 rebonds en 20 minutes. Ce mardi, il a cette fois cumulé 6 points à 2/4 aux tirs, 5 rebonds et 4 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 28 minutes lors de la victoire face à Antibes (68-61).

Denain va donc pouvoir compter sur son intérieur pour la fin de la saison. Après une période difficile, les Denaisiens sont 14e de Pro B grâce à une bonne dynamique. Ils vont désormais pouvoir s'appuyer sur Bangura et son expérience pour arracher les victoires nécessaires au maintien du club dans l'antichambre du basket français.