Soriah Bangura remplaçant médical à Lille

Essomé Miyem arrêté suite à une intervention chirurgucale au niveau d'un genou, Lille avait besoin d'un nouveau pivot pour compléter son groupe. Le LMB a ainsi fait revenir Soriah Bangura (à) pour les prochaines semaines. La saison passée, l'intérieur a joué à Poitiers, tournant à 6,1 points et 3,1 rebonds pour 7,3 d'évaluation en 18 minutes par match de Pro B. Le natif de Créteil a déjà joué à Lille, en 2013-2014 et 2018-2019. Lors de ce deuxième passage, il avait côtoyé son futur coach Maxime Bezin, qui était alors assistant de Jean-Marc Dupraz :

« Il fallait qu’on ait un joueur formé localement pour remplacer Essomé. Soriah s’est rapidement imposé comme une évidence. Je l’ai côtoyé il y a 3 ans. Je savais les valeurs humaines et de travail qu’il possède. Son arrivée correspond à ce dont le groupe a besoin et dans ce qu’on a à mettre en place. On a un temps d’adaptation qui va être court puisque nous commençons les matchs officiels dans une semaine. De savoir qu’il connait l’environnement et qu’il a fait quasi toute la préparation avec Vichy, matchs compris, c’est une assurance pour nous sur le plan physique et dans sa capacité à s’adapter très rapidement à l’environnement. »