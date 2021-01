Souffelweyersheim : Michael Oguine absent 4 à 5 semaines

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Souffelweyersheim a défait Poitiers sans sourciller ce samedi soir (101-70) en Pro B alors qu'il lui manquait pourtant un joueur majeur de sa rotation. En effet, l'Américano-nigérian Michael Oguine sera absent quatre à cinq semaines, a annoncé La Nouvelle république. L'arrière alsacien doit subir une opération du ménisque qui l'écartera des terrains.

Pour sa première saison en LNB, le rookie en provenance de Montana tourne à 11,3 points et 3,3 rebonds de moyenne en quatre matches de Pro B. Auparavant, en cinq rencontres de Leaders Cup Pro B, Oguine proposait 17,6 points et 4,2 rebonds de moyenne. C'est donc un bon scoreur dont Souffel devra se passer en février.

Cependant, le coach Stéphane Eberlin a décidé de faire confiance à ses troupes et de ne pas remplacer son arrière. Bien lui en a pris contre Poitiers puisque la diversité offensive de son équipe a impressionné avec sept joueurs à dix points et plus.