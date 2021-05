Statistiques : Les joueuses de LFB plus adroites aux lancers-francs que les joueurs de LNB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Avant que les playoffs LFB ne démarrent, nous nous sommes penchés sur les différences potentielles qu'il y a dans les statistiques générales entre la LFB, la Jeep ELITE et la Pro B. Sans surprise, celles-ci sont très sensiblement les mêmes. Deux choses sont à noter : les joueuses de LFB tentent moins de tirs à 3-points (31,4% de leurs tentatives de tirs) que les joueurs de Jeep ELITE et de Pro B (38,1%). A la place, elles sont plus adeptes du tir à mi-distance (22,7% en LFB contre 14,7% en Jeep ELITE et 15% en Pro B). Là où les joueuses LFB se distinguent, c'est sur la ligne des lancers francs avec une adresse supérieure (77,2%) aux joueurs de Jeep ELITE (75,1%) et de Pro B (74,1%).

LFB :

Tirs tentés par zone : 45,9% à 2-points intérieur, 22,7 à 2-points extérieur (mi-distance) et 31,4% à 3-points

42,6% de réussite aux tirs : 54,6% à 2-points intérieur, 33,8% à 2-points extérieur (mi-distance) et 31,4% à 3-points.

77,2% de réussite aux lancers-francs.

Jeep ELITE :

Tirs tentés par zone : 47,1% à 2-points intérieur, 14,7 à 2-points extérieur (mi-distance) et 38,1% à 3-points

47,9% de réussite aux tirs : 61,1% à 2-points intérieur, 36,1% à 2-points extérieur (mi-distance) et 36,1% à 3-points.

75,1% de réussite aux lancers-francs.

Pro B :