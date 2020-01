Stéphane Eberlin (Souffel') : "Nous sommes dans le dur"

PRO B

Samedi soir, Souffelweyersheim recevait Lille dans son gymnase des Sept Arpents. Plus appliqués et concentrés en défense et malgré un troisième quart-temps largement dominé par le BCS, les Red Giants se sont imposés 77 à 65 et se relancent en championnat. Les Alsaciens, malgré un bilan de 8 victoires – 6 défaites, concèdent un quatrième revers consécutif.

Après la rencontre, l’entraîneur lillois Jean-Marc Dupraz considérait cette rencontre comme très satisfaisante.

« C’est notre deuxième victoire à l’extérieur, après celle obtenue à Fos en début de saison. Ensuite, on gagne cette rencontre sur notre style, à savoir défensif et on laisse Souffel’ à 65 points. C’est une vraie satisfaction même si notre 17/34 aux lancers aurait pu nous permettre de gagner sur un écart plus large. Puis, quand Souffel’ est revenu fort dans le troisième quart-temps, nous sommes restés unis ».

Du côté alsacien, la déception était plus palpable pour le coach Stéphane Eberlin.

« Notre première mi-temps n’est pas terrible. En plus, je ne disposais que de trois intérieurs et deux d’entre eux étaient rapidement handicapés par les fautes. On a couru derrière le score tout le match et notre adversaire a fait un bon match défensif ».

Toutefois, le technicien alsacien a vu du mieux dans le jeu de son équipe, notamment après la déroute face au voisin griesois. « Nous n’avons pas lâché et on est revenu plusieurs fois dans le match. Au niveau du comportement, on a été mieux ». Malgré son bon début de saison, le BCS vient toutefois d’enchaîner un quatrième revers consécutif.

« Nous savions qu’un jour, on pouvait se retrouver dans cette situation. Actuellement, on est un peu dans le dur mais il ne faut pas lâcher, rester soudés et enchaîner avec une bonne semaine de travail comme celle qui vient de passer. Il va falloir gagner rapidement pour reprendre la confiance et repartir de l’avant ».

À Souffelweyersheim,