Stéphane Gombauld de retour en France, direction Nancy pour deux ans

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Stéphane Gombauld (2,03 m, 24 ans) a décidé de revenir dans le championnat de France. L'intérieur guadeloupéen a signé pour deux ans au SLUC Nancy, en Pro B.

Auteur d'une saison 2019-2020 remarquable avec l'ADA Blois, aussi bien collectivement qu'individuellement, l'ancien joueur du Centre Fédéral avait attiré les convoitises. Mais plutôt que de passer en Jeep ELITE, il s'était engagé dans une équipe (le KK Mladost) évoluant dans le modeste championnat serbe (à ne pas confondre avec la Ligue adriatique). Forcément, il s'y est montré productif (14,7 points à 60,8% de réussite aux tirs et 6,4 rebonds en 25 minutes). Après cette expérience, il va tenter d'aider l'équipe de Sylvain Lautié à remonter en première division, désormais appelée la Betclic ELITE.

"Je suis très heureux d’accueillir Stéphane qui est un joueur complet et constant, a commenté son nouvel entraîneur. Il a un impact dans tous les secteurs du jeu, autant offensivement que défensivement. Il va nous apporter beaucoup d’énergie. C’est un jeune joueur qui à un haut potentiel et qui a faim !"

Le SLUC Nancy, qui a perdu Bastien Vautier (sur blessure) pour une bonne partie de la saison et Enzo Goudou-Sinha (qui s'est engagé au niveau supérieur, à Champagne Basket), reconstitue sa base de joueurs formés localement. Aux côtés de Mérédis Houmounou, qui a prolongé deux ans, Antony Labanca et Vincent Vent (sous contrat), mais aussi des jeunes Siriman Kanouté et peut-être Lucas Ugolin (s'il reste), le groupe lorrain a de quoi faire. A ces six joueurs potentiels, le SLUC doit désormais ajouter des joueurs étrangers.