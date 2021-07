Strasbourg fait venir Gaylor Curier

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Afin d'ajouter un quatre joueur formé localement pour évoluer aux côtés de Jean-Baptiste Maille, Léopold Cavalière et Yannis Morin, la SIG Strasbourg cherchait un quatrième joueur. Elle a engagé l'ailier Gaylor Curier (1,97 m, 29 ans).

Réputé athlétique et fort shooteur (47,3% de réussite à 3-points sur 4,9 tentatives en 21 minutes en 2020-2021), il a longtemps joué en Pro B avant de monter avec Orléans en Jeep ELITE en 2019. Mais une blessure à la cheville puis la COVID-19 l'a privé de vivre pleinement cette expérience. En 2020-2021, l'ancien espoir du Limoges CSP a d'abord repris sur une pige au BCM Gravelines-Dunkerque avant de s'engager à Lille où il a bénéficié de larges responsabilités, qu'il a pleinement assumées (11,2 points à 47,6% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds pour 11,1 d'évaluation en 21 minutes). De quoi convaincre le directeur sportif de la SIG Strasbourg, Nicola Alberani, et du staff de l'équipe professionnelle de l'engager pour compléter le groupe, déjà composé par Maille, Cavalière et Morin donc, mais aussi DeAndre Lansdowne et Ike Udanoh, qui ont prolongé.

« Je suis heureux que Gaylor nous rejoigne, explique son futur entraîneur Lassi Tuovi. Le projet est d’ajouter des joueurs à notre roster afin d’être plus compétitif la saison prochaine avec des profils pouvant évoluer sur plusieurs postes. Nous devons nous préparer à une saison difficile avec deux compétitions. Il est important que des joueurs d’expérience nous rejoignent dans notre futur recrutement. Gaylor est un bon shooteur et c’est quelque chose qui va bien avec notre style de jeu, rapide et athlétique. Sa qualité de shooteur va nous offrir des opportunités de jeu supplémentaires. Cette signature est une étape de plus dans notre projet ».

Strasbourg doit maintenant engager quatre joueurs étrangers pour compléter son effectif 2021-2022.