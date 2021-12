Sylvain Lautié (Nancy) : "Le collectif tourne et ce sont de bons signaux"

Le SLUC Nancy a signé sa sixième victoire de la saison de Pro B en l'emportant 81 à 77 du côté de Nantes. Fatigués avant la trêve internationale, les Lorrains sont bien revenus depuis, à l'image de leur prestation ce dimanche, qui a satisfait leur coach Sylvain Lautié :

"On a mené tout le match et on a réussi à tenir à peu près Nantes, a-t-il commenté après la rencontre. On a eu un contrôle sur les tirs à 3-points. C’est une équipe qui a un très bon effectif avec un bon collectif. Donc on est heureux d’avoir bien défendu. On savait qu’on allait subir un run de Nantes sur la 2ème mi-temps. On a plutôt bien contrôlé le rebond défensif. C’est une équipe pas facile à prendre notamment avec leur trio Sanchez – Thomas – Kasibabu. Je souligne aussi les 15 rebonds d’Ife Ajayi. Continuons à courber l’échine. On rejoue vendredi à domicile après 3 matches à l’extérieur. On ve essayer de se regénérer et trouver d’autres arguments défensifs pour emballer le match. Il faut quand même féliciter les joueurs qui ont répondu présent. Le collectif tourne et ce sont de bons signaux. On est heureux et le voyage retour est toujours plus gai quand on gagne. Il fallait être mieux à +13 qu’à +6 à la mi-temps car on les savait capables d’un run. On a bien alterné entre jeu rapide et jeu long."