Sylvain Lautié (SLUC Nancy) : "Nous avons fait un match sérieux"

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

C'était la fête à Gentilly samedi soir. Alors que le club fêtait le 20ème anniversaire de la victoire en Coupe Korac, le club lorrain avait réuni une partie des héros de 2002 lors du match face à Lille. Maxime Zianveni, Mohammed Mbodji, Vincent Massingue, Cyril Julian ou encore Joseph Gomis étaient présents pour voir le SLUC Nancy décrocher une dixième victoire consécutive en Pro B.

Face aux Nordistes, les Nancéiens n'ont pas flanché et ont même dû se retrousser les manches pour s'imposer. Adroit à l'extérieur en début de match, Nancy a vu Lille lui répondre à l'intérieur grâce à un duo composé de Thomas Hieu-Courtois (19 points) et Raijon Kelly (11 points) qui a d'ailleurs eu le mérite de garder en vie leur équipe. Si finalement, Nancy a vu les Lillois revenir sur ses talons dans le troisième acte, les Lorrains ont su remettre un bon coup de collier en fin de match pour finalement faire exulter un Gentilly incandescent garni de 5.800 spectateurs et a montré une nouvelle fois que sa place était bel et bien en Betclic ELITE.

Un dixième succès précieux (89-72) pour les hommes de Sylvain Lautié, qui continue de mettre la pression sur Saint-Chamond :

« Nous avons fait un match très sérieux. Il faut noter la grande performance de Mathis (Keita), mais aussi celles de Caleb (Walker) ou Vincent (Vent) et des joueurs qui ont fait le sale boulot… On parle beaucoup du collectif, mais c’est le talent des joueurs qui fait la différence. Ce soir, il y avait beaucoup d’émotion. Surtout lorsque nous attendions dans le couloir, avant la rencontre, avec les vainqueurs de la Coupe Korac ». a-t-il declaré à L'Est Républicain après la rencontre.

Mardi le SLUC sera opposé à Rouen, une rencontre à bien négocier face à la lanterne rouge déjà releguée en Nationale 1 alors que Saint-Chamond jouera un autre invincible, Evreux.